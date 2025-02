Aos prantos, Bahar descobre que Yeliz morreu | Força de Mulher

Bahar consegue um celular e liga para Ceyda. No entanto, quem atende é Emre. Ele explica que Ceyda teve um ferimento na mão e precisou ir à farmácia. Sem lembrar do segredo, o dono da cafeteria dá os pêsames para Bahar. Ela entra em choque ao concluir que algo de ruim aconteceu com Yeliz. Nisan e Doruk se assustam ao ver o estado da mãe.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!