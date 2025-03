Aos prantos, Nisan implora para Sarp não ir embora | Força de Mulher

Após serem liberados por Nezir, Bahar, Sarp e as crianças chegam de surpresa na casa de Hatice, deixando todos emocionados. Quando o pai se prepara para ir embora, Nisan o confronta e começa a chorar. Ela implora para que ele fique e se revolta até com a mãe. Por fim, Bahar aceita e Sarp decide ficar com a família.



