Arif descobre que Sirin matou Sarp | Força de Mulher

Arif escuta os gritos de Sirin e abre a porta do apartamento. Ao entrar, ele vê a irmã de Bahar com uma arma apontada para um ladrão. Arif se choca ao ouvir Sirin revelando ter matado Sarp. Mesmo assim, ele intervém e vai para cima do bandido. No susto, Sirin atira e acerta o homem de raspão.



