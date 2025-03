Arif é preso injustamente por portar arma que matou Yeliz | Força de Mulher

A polícia realiza buscas no café de Arif e encontra a arma usada na morte de Yeliz. O objeto, no entanto, não é dele e foi colocado para incriminá-lo. Arif e seu pai são algemados e levados pelos policiais. Ceyda implora para soltarem o amigo e diz que ele é inocente. Os policiais a ignoram, e Arif é preso.



