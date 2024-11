Arif encontra Bahar no corredor e se impressiona ao vê-la pronta para festa | Força de Mulher

Arif encontra Nisan e Doruk no corredor do hotel antes do casamento de Ceyda e conversa com as crianças. Durante o papo, ele avista Bahar pronta para a festa e fica encantado. O rapaz a ajuda a se equilibrar e juntos eles seguem para a cerimônia. Assista!



