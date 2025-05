Arif estranha pedido de desculpas de Sirin | Força de Mulher

Sirin serve um café a Arif e pede desculpas a ele. A irmã de Bahar reconhece que não deveria ter dito a Doruk e Nisan que ele era culpado pelas mortes no acidente. Ela promete não repetir o erro. Mesmo desconfiado, Arif aceita as desculpas. Os dois selam a paz com um aperto de mão.



