Assustada, Bahar é obrigada a ir em encontro com Cem | Força de Mulher

Da janela do apartamento, Sirin fica chocada ao ver Bahar entrar no carro com Cem. Os dois saem juntos para um encontro. No veículo, Cem tenta puxar assunto com a moça e a elogia. Assustada, Bahar permanece em silêncio e não responde às investidas do bandido. “Nós pensamos diferentes, pelo menos por enquanto”, provoca Cem.



