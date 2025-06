Bahar aceita sua parte da herança e surpreende Sirin | Força de Mulher

Bahar surpreende ao aceitar sua parte do dinheiro da venda da casa de Hatice. Sirin se revolta e chama a irmã de sanguessuga. Enver intervém e tenta acalmar a situação. Bahar não se deixa abalar e vai embora com o seu dinheiro.



