Bahar cede à pressão e abre presente misterioso enviado por Nezir | Força de Mulher

O medo de se deparar com um vestido de noiva fez com que Bahar ignorasse o presente enviado por Nezir. Mas diante dos apelos da família, curiosa com o grande embrulho, ela decide pôr fim ao mistério e abrir a caixa. Depois de muita apreensão, o conteúdo é revelado e surpreende a todos por se tratar de algo enviado para Doruk.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!