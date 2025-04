Bahar chora e confessa para Sarp: 'Eu não consigo te perdoar' | Força de Mulher

Bahar contou para Sarp sobre todas as mágoas que carrega desde que descobriu que ele estava vivo. Sincera, disse que tudo poderia ter sido diferente se Sarp tivesse procurado pela família com mais afinco depois do acidente. Após expor o que sente, ela confessou: “Eu estou muito machucada. Eu não consigo te perdoar”. Emocionados, os dois choram e se abraçam.



