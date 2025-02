Bahar confronta Piril:'Você sabia da nossa existência e escondeu dele' | Força de Mulher

A sós com Piril, Bahar decide revelar que não confia na rival. Ela relembra quando a filha de Suat foi até a escola de Nisan e Doruk, e a acusa de ter armado plano para sequestrar as crianças e fazer Bahar descobrir sobre a nova família de Sarp.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!