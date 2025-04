Bahar confronta Sirin e relembra noite do 'acidente' de Sarp | Força de Mulher

A paciência de Bahar com Sirin parece ter se esgotado. Depois de a irmã lançar algumas indiretas na direção de Sarp, a protagonista tirou as crianças da sala e, junto com o ex-marido, decidiu levar uma conversa bem séria com ela. Sarp, inclusive, perguntou à cunhada se ela se lembrava da noite que "arruinou a vida dele para sempre". Mas, antes de mais nada, Bahar quis saber a relação de Sirin com Suat. Assista!



