Bahar descobre que Sarp irá morar no mesmo prédio que ela | Força de Mulher

Depois passar a noite fazendo a mudança para seu novo lar, Sarp revelou que será vizinho de Bahar. A notícia, no entanto, não foi bem recebida pela protagonista, que se mostrou chocada com a atitude do ex-marido. Quem também não gostou nada da surpresa foi Arif, furioso ao perceber que seu pai fechou negócio com Sarp. Em contrapartida, Nisan e Doruk mal contiveram a alegria. Veja como foi!



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!