Bahar e Arif são enganados e pensam ter jogado arma no rio | Força de Mulher

Após conseguirem escapar da polícia, Arif e Bahar decidem jogar a arma de Sarp no rio. Para não serem pegos, ela sugere que sentem à beira da água. Arif toma coragem e joga o pacote. No entanto, eles não sabem que a arma, na verdade, está com Sirin.



