Bahar e Piril brigam entre si para evitar casamento com Nezir | Força de Mulher

Para salvar a vida de Sarp, Nezir propõe que Bahar ou Piril case com ele. As duas imediatamente se negam e começam a brigar entre si. Bahar diz que não é culpada pelo que aconteceu entre eles e o filho de Nezir. Como resposta, Piril lembra que foi Sirin quem causou o acidente de Sarp. Elas tentam convencer Nezir a escolher a outra.



