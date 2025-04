Bahar fica arrasada ao ver as fotos de Sarp com Sirin | Força de Mulher

Bahar não escondeu a fúria ao descobrir sobre a existência das fotos comprometedoras de Sarp com Sirin. Embora desencorajada por Enver e Piril, ela fez questão de ver as imagens e a mãe dos gêmeos cedeu. Arrasada, Bahar encarou as fotos do ex-marido com a irmã, enquanto relembrava momentos apaixonados ao lado de Sarp. Sirin, por outro lado, pareceu gostar do caos que provocou.



