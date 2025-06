Bahar questiona Kismet sobre sua relação com Cem | Força de Mulher

Após o evento com Cem, Bahar decide ir ao escritório de Kismet. Ela admite ter estranhado encontrar a advogada com a bolsa. Kismet inventa uma história para se explicar e tentar ganhar a confiança dela. Bahar conta como se envolveu com Cem.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!