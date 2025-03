Bahar revela a Piril que Sarp está vivo e em algum lugar da casa | Força de Mulher

Durante o jantar, Piril aproveita o momento sem a presença de Nezir e pergunta sobre Sarp. Bahar conta que ele não foi pego junto com eles, mas foi capturado posteriormente. Ela vai até Piril e sussura que Sarp está vivo e também está na casa. Ao retornar, Nezir flagra as duas conversando e ordena que Piril saia.



