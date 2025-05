Bahar assiste Arif conversar com a gangue da rua. Ele tenta recuperar a jaqueta perdida que Sirin usava na hora do ataque. O papo começa a ficar tenso e, de longe, Bahar vê um dos homens com uma faca. No impulso, ela corre, agride os rapazes com um pedaço de madeira e salva Arif. Depois do susto, Bahar admite: "Não aguentaria te perder".