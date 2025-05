Bahar se desespera ao saber que Cem tem provas contra ela | Força de Mulher

Desesperada, Bersan chega à casa de Ceyda com o cabelo todo picotado e diz que elas podem ser mortas. Elas temem sofrer consequências pelas panelas queimadas de Cem. Ceyda conta à Bahar sobre as fotos que ele e seu bando têm dela. A amiga se desespera e avisa que vai à polícia.



