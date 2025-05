Bahar se desespera ao ver que Sarp está desacordado | Força de Mulher

No quarto do hospital, Sarp de repente adormece durante uma conversa com Bahar. Ela se desespera e tenta acordá-lo, mas não consegue. Bahar sai aos prantos pelo corredor gritando por ajuda. As enfermeiras aparecem no quarto para socorrê-lo. Chorando, Bahar se joga em cima de Sarp.



