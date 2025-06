Bahar vai às lágrimas com declaração de Arif | Força de Mulher

Arif explica a Bahar que não está bravo com ela. Ele conta que se chateou ao vê-la com Sarp, mas que se apegou à ideia de que eles já haviam se amado. "Você me amou, aquilo foi real, e eu te amei", diz ele. Arif completa dizendo que o destino às vezes é cruel e infeliz, e Bahar vai às lágrimas.



