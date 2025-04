Bahar vira um tapa na cara de Sirin após visita de Nezir: 'Acha que sou idiota?’ | Força de Mulher

Após Nezir aparecer para a festa de circuncisão de Doruk, Bahar desconfiou que Sirin estava envolvida com o convite. Com a paciência no limite, ela enquadrou a irmã e, segurando-a pelo pescoço, tentou arrancar uma confissão. Diante da interferência da mãe, a protagonista tentou se acalmar, mas não antes de virar um belo tapa na cara de Sirin.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!