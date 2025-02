Briga! Sarp e Arif entram em confronto após tentativa de fuga de Bahar | Força de Mulher

Após flagrar a tentativa de fuga de Bahar com Nisan e Doruk, Sarp parte para cima de Arif e os dois começam uma briga. Eles trocam ofensas e ameaças. Enquanto isso, Bahar, desesperada, implora para que os dois pararem. "Você não tem vergonha do que fez?", questiona Arif. Depois da intervenção da Bahar, os dois se acalmam e Sarp manda Arif ir embora.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!