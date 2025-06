Ceyda chora ao descobrir que poderá ficar com Arda | Força de Mulher

Ceyda recebe uma ligação de Arif. O amigo, que está no carro com Emre, conta que ela poderá ficar com Arda. Emocionada, Ceyda começa a chorar. Ela pede para falar com Emre e agradece por ele ter conseguido.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!