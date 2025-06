Ceyda consegue a guarda de Arda e comemora com os amigos | Força de Mulher

Ceyda recebe um envelope e descobre que ganhou a guarda de Arda. Ela fica eufórica e corre para contar a novidade a Arif, que explica que Kismet resolveu tudo. Em seguida, Ceyda vai ao apartamento de Bahar e comemora a novidade com a amiga e as crianças.



