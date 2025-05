Ceyda dá um tapa na cara de Emre no meio da cafeteria | Força de Mulher

Ceyda chega na cafeteria aos gritos após saber que Arda está com Emre. Ela pede para Enver explicar a todos que não foi ela quem mandou o filho ao local. Envergonhado, Emre pede para que ela se acalme. Ceyda percebe o filho triste e decide ir embora. Em seguida, ela volta à cafeteria e acerta um tapa no rosto de Emre.



