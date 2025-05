Ceyda descobre que não é mãe de Arda | Força de Mulher

A doutora Jales vai até o apartamento de Ceyda contar o resultado do teste de DNA. Ela revela que Emre, realmente, não é o pai de Arda, mas que ela também não é a mãe biológica dele. Ceyda fica em estado de choque e começa a chorar, enquanto olha o garoto no quarto. Bahar assiste à cena incrédula.



