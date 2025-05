Ceyda é flagrada roubando joias de Fazilet | Força de Mulher

Enquanto arruma as gavetas de Fazilet, Ceyda encontra uma caixa. Ao abrir, ela se depara com joias da patroa, e decide ficar com os acessórios. De repente, ao fechar o armário, Ceyda dá de cara com Raif. Em meio às lágrimas, ela devolve as joias ao filho de Fazilet.



