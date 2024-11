Ceyda e Yeliz atacam Sirin para vingar Bahar | Força de Mulher

Depois de saberem que Sirin deu uma surra em Bahar, Ceyda e Yeliz se unem para dar uma lição na garota e vingar a amiga. As duas vão até a casa de Sirin e a surpreendem com um ataque. Depois de apanhar bastante, Sirin consegue se desvencilhar e corre para pedir ajuda.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!