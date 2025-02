Nesta sexta (21), Bahar pede a Arif que a leve no túmulo de Yeliz. Isso acaba gerando uma instabilidade no seu relacionamento com Sarp. Força de Mulher vai ao ar às 21h30, na tela da RECORD.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!