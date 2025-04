Com ciúmes, Piril envia à Bahar as fotos de Sarp com Sirin | Força de Mulher

No aniversário dos gêmeos, Piril fica em choque ao ver Bahar toda produzida. A filha de Suat perde a cabeça ao ouvir as amigas elogiando sua rival. Ela sai da casa enfurecida, pega o celular e envia as fotos de Sarp com Sirin para Bahar. Piril conta ao seu pai, que a olha com desaprovação.



