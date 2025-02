Com ciúmes, Sarp assiste reencontro de Bahar e Arif | Força de Mulher

A pedido de Bahar, Arif aparece na casa para levá-la ao túmulo de Yeliz. As crianças correm em direção a ele e o abraçam. Bahar se junta a eles e começa a chorar. Sarp encara e assiste o reencontro com ciúmes. Pela janela do andar de cima, Piril também acompanha o momento.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!