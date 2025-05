Emre confronta Ceyda sobre filho biológico, mas é surpreendido por atitude de Arda | Força de Mulher

Emre ficou sabendo que Arda foi trocado na maternidade. Inconformado, o dono da cafeteria cobrou uma explicação de Ceyda e, ignorando as súplicas dela, prometeu não medir esforços para encontrar o filho biológico. Arda, no entanto, reagiu ao ouvir Emre falar mal da mãe e surpreendeu os dois ao abraçá-la pela primeira vez.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!