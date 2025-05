Emre joga na cara de Ceyda que não é o pai de Arda | Força de Mulher

Apressada, Ceyda aparece na cafeteria e pede ajuda para buscar Arda na escola. Emre não reage e entrega a ela um documento. Ceyda abre e se depara com um teste de paternidade. Emre revela não ser o verdadeiro pai do filho dela.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!