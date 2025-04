Emre revela à Ceyda que sabe sobre o filho dela | Força de Mulher

Emre conta à Ceyda que passou na casa da mãe dela durante a viagem à cidade natal dos dois. Ela fica arrasada quando ele menciona o filho dela. Ceyda começa a chorar quando o patrão explica que ficou sabendo que o garoto estava doente no hospital e liga imediatamente para saber notícias do menino, sem se preocupar em continuar escondendo seu segredo.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!