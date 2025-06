Enver ameaça todos com arma no meio de confusão com o pai de Arda | Força de Mulher

O pai biológico de Arda chega de surpresa no apartamento para tentar levar o menino. Enver se empenha para resolver a situação com uma conversa, mas os ânimos começam a se exaltar. Ceyda fica nervosa e esbraveja: "Não vai levar ninguém daqui". De repente, Arif parte para cima do homem e uma confusão generalizada começa. Descontrolado, Enver aparece com uma arma e ameaça todos.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!