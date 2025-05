Enver provoca incêndio acidental na sua casa | Força de Mulher

Enver aproveita que está sozinho em casa e prepara um jantar para Hatice. Os dois conversam, e ele fica embriagado. Enver se deita no sofá e adormece profundamente. De repente, um guardanapo toca nas velas acesas e um incêndio começa na casa. Com a casa pegando fogo, Enver acorda, se desespera e sai à procura de Hatice.



