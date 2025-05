Enver se anima ao pensar que Bahar também tem visões | Força de Mulher

No acampamento, Enver e Bahar conversam sobre as perdas que sofreram. Os dois lamentam a ausência de Hatice e Sarp. Enver se anima quando Bahar comenta que tem visto os dois. No entanto, ela explica que tem sonhado com eles. Enver então se decepciona e não menciona mais suas visões.



