'Eu fechei mesmo o soro do Sarp, e ele morreu', revela Sirin | Força de Mulher

Ainda intrigado com o que ouviu de Sirin durante a tentativa de assalto, Arif resolveu confrontar a irmã de Bahar. "Acho que você fez alguma coisa com o Sarp, fez alguma coisa no hospital", disse Arif. Sirin, então, resolveu confessar tudo: "Sim, é verdade. Eu fechei mesmo o soro do Sarp, e ele morreu". Mas a vilã não imagina que toda a conversa foi gravada pelo gerente da cafeteria.



