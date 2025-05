Fazilet aceita que Ceyda volte a trabalhar na sua casa | Força de Mulher

Ceyda retorna à casa de Fazilet para devolver um chapéu que levou por engano no dia em que precisou sair às pressas da residência. A escritora a recebe com desconfiança. Raif insiste para que ela volte a trabalhar lá, contrariando a mãe, que estranha a situação e desaprova a postura da moça. Fazilet cede e aceita Ceyda de novo.



