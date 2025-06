Fazilet recontrata Ceyda para agradar Raif | Força de Mulher

Após conversa com Enver, Ceyda vai ao apartamento de Fazilet e conversa com Raif. Após falar com Ceyda, o rapaz finalmente concorda em sair do quarto. E para agradar o filho, Fazilet recontrata a moça, que fica surpresa e muito feliz.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!