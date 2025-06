Filho biológico de Ceyda é grosseiro com Nisan e Doruk | Força de Mulher

Emre surpreende Ceyda e chega ao apartamento com o filho deles, que corre e a abraça. Arda vê o momento e sai aborrecido. Bahar explica quem é e apresenta seus filhos a Saltimis. O menino é grosseiro com Nisan e Doruk, zombando do nome deles.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!