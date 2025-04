Hatice tem sonho misterioso com Sirin durante cirurgia | Força de Mulher

Hatice é submetida a uma cirurgia devido aos ferimentos sofridos no acidente de carro. No meio do procedimento, ela tem um sonho misterioso com Sirin. Nele, a filha dela está à beira de um precipício. Desesperada, Hatice corre para alcançá-la. De repente, na vida real, uma complicação acontece na cirurgia.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!