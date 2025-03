Inimigo de Sarp surpreende Piril no hotel e a sequestra | Força de Mulher

Piril se apavora ao ver a mensagem de Sarp dizendo que sofreu um acidente. Ela liga para o pai e briga por ele ter dispensado os seguranças. Piril tenta sair do hotel para ajudar o marido, mas se depara com toda sua equipe desacordada no chão. Em seguida, ela dá de cara com Nezir. Seu ex-sogro a sequestra junto com os gêmeos.



