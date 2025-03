Nezir se emociona com atitude de Doruk | Força de Mulher

Durante o jantar, Nezir percebe Doruk diferente e pergunta o que aconteceu. O garoto explica que está triste porque não quer tomar banho. Sem entender, Nisan rebate o irmão. Doruk explica que não quer tirar os desenhos que fez no corpo. Ele mostra as pinturas a Nezir, que se emociona com o gesto: "Eu adorei todos eles".



