Nisan bate a porta na cara de Arif em um ataque de fúria | Força de Mulher

A influência de Sirin sobre Nisan começa a transparecer. A garota corre em direção à porta ao escutar alguém batendo. Quando abre, ela dá de cara com Arif. Nisan tem um ataque de fúria e bate a porta com violência. Arif fica visivelmente chateado. Enver estranha a atitude da neta e reabre a porta para conversar com o amigo.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!