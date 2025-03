Nisan enfrenta Nezir aos gritos em defesa de Doruk | Força de Mulher

Durante um jantar, Doruk propõe uma brincadeira para Nezir. O magnata aceita participar, mas reage de forma fria. Doruk se desconcerta e volta a sentar no seu lugar. Indignada, Nisan enfrenta Nezir aos gritos. Bahar rapidamente leva as crianças para o quarto.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!