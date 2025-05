Nisan se irrita com Doruk e acaba machucando o irmão | Força de Mulher

Em conversa com Bahar, Doruk conta que, mais cedo, Nisan não deixou que ele entregasse um desenho a Arif. O garoto diz que a irmã ameaçou bater nele. Bahar explica à filha que Arif não é culpado pelo acidente, mas ela não aceita. Irritada, Nisan grita com Doruk e acaba o machucando ao bater a porta do quarto com força.



