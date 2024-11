Piril recebeu fotos atuais de Bahar e dos filhos de Sarp. No banheiro, ela viu as imagens e começou a chorar ao ver Doruk e Nisan.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!